Украинцы вместо того, чтобы выплескивать негатив, должны сплотится на время карантина

Как передает Politeka.net, такое мнение в интервью Politeka online озвучила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Интервьюер процитировал одно из сообщений украинцев:

"Этот карантин - страшнее тюрьмы. Это геноцид. В тюрьму если забирают, то хотя бы кормят. Сейчас украинская власть поставила кучу запретов и штрафы. Но она не кормит. Действительно, сдыхай дома или оштрафуют".

Комментируя такое мнение, Верещук отметила, что у людей, которые недовольны карантином и считают, что "власть их не кормит" проявляется "коммунистический синдром".

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пенсионерка, карантин


"Давайте не будем передергивать. На самом деле, есть люди которые не могут себе многого позволить, так как живут сами или в изоляции. Они действительно нуждаются. Но у тех, которые делают такие заявления, на самом деле все хорошо. Что значит "власть не кормит"? Что это за коммунистический синдром? Я это все понимаю, понимаю, что не имею права критиковать людей, которые так пишут, но я также понимаю как важна совместная ответственность", - отметила нардеп.

По ее словам, страна сейчас показала максимальное сплочение, но есть и те, которые вместо того, чтобы друг другу помочь, выплескивают волну негатива.

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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