Украинские олигархи должны либо добровольно, либо принудительно помочь стране пережить кризис



Как передает Politeka.net, такое мнение в интервью Politeka online озвучил украинский политолог и экономист Олег Соскин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, в Украине достаточно богатых людей, чтобы помочь стране в сложившейся ситуации.

"Есть список миллиардеров и мультимиллионеров. Надо его выписать, и чтобы Зеленский не разговаривал и "перетирал" с ними, а нужно принимать закон о создании фонда и публично показать их доходы и предложить часть активов перечислить в этот фонд в течении суток. Если они не перечислят, то тогда начинать публичную экзекуцию и открывать чистилище для этих людей", - предложил эксперт.

Он уверен, 75% от состояния олигархов будет достаточно.

"Если они соглашаются - будет одна ситуация, нет - принудительное изъятие имущества", - отметил он.

По словах эксперта еще одним источником дохода для бюджета могут быть зарплаты чиновников.

"Не могут чиновники и те, кто ничего не делает получать такие богатства, когда людям уже дышать нечем", - отметил он.

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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