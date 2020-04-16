Украинцы, которые упрекают президента Владимира Зеленского в недостаточной эффективности и неопытности, слишком многого ожидают от человека, который никогда не был в политике

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал экс-глава ГПУ и глава Союза юристов Украины Святослав Пискун. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Напомнив об обещании Зеленского привести в политику новые лица, гость эфира пошутил, что многие из этих лиц старше, чем он сам, однако, резюмировал он, такое бывает, «обманул немножко».

«Выбирали не политика, потому что старый политик Янукович, старые политики Ющенко там, Кучма не устраивали своей политикой украинцев. И они решили сделать эксперимент в государстве: выбрать президентом человека, который вообще никогда никакого отношения не имел к политике. Ну и теперь на что вы рассчитываете? На какое улучшение?», – резонно спрашивает Пискун.

В следующие четыре года до конца каденции шестого президента у граждан Украины выбор действий не особо велик.

По словам юриста, остается бороться с коронавирусом, уважать гаранта, которого выбрали 73% населения, любить Украину и терпеть.

«Ну а что делать? На Майдан уже никто не пойдет, потому что Майдан уже показал, что только хуже после него. Для того, чтобы провести внеочередные выборы, президент должен или уйти в отставку, или, не дай Бог, заболеть, или что-то такое должно случиться… Я думаю, дай Бог, этого не будет», – рассуждает Пискун.

Что касается Верховной Рады, то она, по мнению политика, как и президент, дотянет свой срок. За четыре года депутаты наберутся опыта, возможно, кто-то продолжит свою карьеру в коридорах власти, а кого-то больше не выберут. Но, уверен юрист, многого от этого созыва ждать не стоит.

«Я не думаю, что у нас будет большой рост экономики, политики, что мы приблизимся к стандартам европейской жизни за этот период, зато будет весело. Он же (Владимир Зеленский) обещал, что будет весело и нескучно. Вот вам и не скучно», – подчеркнул экс-генпрокурор.

Напомним, Зеленский ввел новые драконовские штрафы для украинцев, подписан закон.

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