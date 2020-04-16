Украинцы, которые упрекают президента Владимира Зеленского в недостаточной эффективности и неопытности, слишком многого ожидают от человека, который никогда не был в политике

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал экс-глава ГПУ и глава Союза юристов Украины Святослав Пискун. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Напомнив об обещании Зеленского привести в политику новые лица, гость эфира пошутил, что многие из этих лиц старше, чем он сам, однако, резюмировал он, такое бывает, «обманул немножко».

Владимир Зеленский и Ермак

«Выбирали не политика, потому что старый политик Янукович, старые политики Ющенко там, Кучма не устраивали своей политикой украинцев. И они решили сделать эксперимент в государстве: выбрать президентом человека, который вообще никогда никакого отношения не имел к политике. Ну и теперь на что вы рассчитываете? На какое улучшение?», – резонно спрашивает Пискун.

Популярные статьи сейчас

Ветераны «открестились» от Путина, этот позор видели все: «Нашел, за кого прятаться…»

Роман Ани Лорак и Сергея Лазарева: артисты перестали прятаться, долгожданное заявление

Срочное заявление МОЗ о продлении карантина, антирекорд побит: данные по областям

"Развелась": почерневшая Ивлеева из "Орла и решки" ошарашила заявлением, вот почему Элджея давно никто не видел
Показать еще

В следующие четыре года до конца каденции шестого президента у граждан Украины выбор действий не особо велик.

По словам юриста, остается бороться с коронавирусом, уважать гаранта, которого выбрали 73% населения, любить Украину и терпеть.

«Ну а что делать? На Майдан уже никто не пойдет, потому что Майдан уже показал, что только хуже после него. Для того, чтобы провести внеочередные выборы, президент должен или уйти в отставку, или, не дай Бог, заболеть, или что-то такое должно случиться… Я думаю, дай Бог, этого не будет», – рассуждает Пискун.

Что касается Верховной Рады, то она, по мнению политика, как и президент, дотянет свой срок. За четыре года депутаты наберутся опыта, возможно, кто-то продолжит свою карьеру в коридорах власти, а кого-то больше не выберут. Но, уверен юрист, многого от этого созыва ждать не стоит.

депутаты, Верховная Рада, коронавирус

«Я не думаю, что у нас будет большой рост экономики, политики, что мы приблизимся к стандартам европейской жизни за этот период, зато будет весело. Он же (Владимир Зеленский) обещал, что будет весело и нескучно. Вот вам и не скучно», – подчеркнул экс-генпрокурор.

Напомним, Зеленский ввел новые драконовские штрафы для украинцев, подписан закон.

Как сообщала Politeka, решение Зеленского отразится на миллионах украинцев: "военные будут ограничивать...".

 Также Politeka писала, что суровый Зеленский срочно заявил об отмене Пасхи и нашел украинцам замену.