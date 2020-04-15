Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха
На фоне масштабного лесного пожара, который подобрался вплотную к Чернобыльской зоне отчуждения, власти решили ужесточить наказания за поджог травы в Украине. 15 апреля президент подписал указ, предусматривающий появление более строгих штрафов за такие нарушения. Об этом сообщили в Офисе президента.
«Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков», - уточняется в сообщении ОП.
В соответствии с законом в Украине вводятся такие штрафы:
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За загрязнение атмосферного воздуха: 30 600 – 61 200 грн;
За уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог: от 91 800 до 153 тыс. грн;
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах: 1 530 – 15 300 грн;
За самовольное выжигание растительности или ее остатков: 3 060 – 21 420 грн;
За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда: 6 120 – 30 600 грн.
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