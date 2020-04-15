Президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку своего предшественника, Петра Порошенко

Как сообщает Politeka.net, об этом украинский журналист и телеведущий Александр Доний рассказал в статье для издания "Главред".

Аналитик обратил внимание, что Владимир Зеленский распорядился ввести карантин из-за эпидемии сразу по всей Украине. При этом в Китае власти вводили ограничения только в отдельных регионах, чтобы предотвратить распространение вируса из Ухани.

По словам Дония, это очень сомнительное решение со стороны команды Зеленского. Напомним, президент лично подписал закон о противодействии распространению вируса. А ведь раньше, во время своей каденции, похожую ошибку совершил Петр Порошенко.

"Возникает вопрос и о законности таких ограничений. Вспомните, как в свое время Петр Порошенко, находясь на посту президента, не ввело, как того требовала Конституция, военное положение, когда возникла угроза нарушения территориальной целостности Украины. Но при этом, чтобы дать отпор российской агрессии, принимались меры, которые возможны и законные лишь в условиях военного положения".

Эксперт отметил, что от решения Петра Порошенко пострадали многие украинцы. Так граждане Украины не могли защитить себя в международных судах.

"Проблема правового определения со стороны власти была при Порошенко, есть она и теперь. Сейчас складывается аналогичная ситуация, и Зеленский повторяет ошибку Порошенко. Сейчас, во время эпидемии, власти применяют меры, ограничивающие конституционные права украинских граждан, и некоторые из этих ограничений могут использоваться исключительно при условии введения чрезвычайного положения", - подчеркнул Александр Доний.

Журналист отметил, что карантин нарушает право граждан на свободное передвижение. А также оценил, можно ли привлекать военных для контроля ситуациии:



"Что касается привлечения военных на КПП, которые, собственно, и ограничивать доступ к закрытым на карантин местам, то по закону есть правовые основания для привлечения силовых структур в тех или иных ситуациях. Однако следует учитывать, какие функции должны будут выполнять эти военные. В данном случае никаких оснований сомневаться в необходимости привлечения военнослужащих нет".

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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