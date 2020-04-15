Президент Украины сообщил, что делать гражданам на Пасху в связи с карантином и невозможностью посетить церковные службы

Так, гарант предложил украинцам смотреть богослужения по телевизору. Глава государства поделился их расписанием на своей страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - сообщил Зеленский.

Так, богослужение Украинской греко-католической церкви покажут на "ICTV" и "UA:Перший" с 7:30 до 11:00 19 апреля. Трансляция из Православной церкви Украины будет происходить на "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 до 3:00 в ночь с 18 на 19 апреля. УПЦ МП покажут "Интер" и "Украина". Трансляция будет проходить с 23:00 18 апреля до 3:00 ночи 19.

Ранее мы сообщали, Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что украинцев к концу апреля ждет решающий момент - пик эпидемии китайского вируса. Но на сегодня, по словам президента, "расслабляться еще рано". В связи с этим он призвал украинцев обязательно оставаться дома на Пасху.

«Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», - заявил Зеленский.

Отметим, по состоянию на 9 часов утра 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая заражения уханьским вирусом, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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