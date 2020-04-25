Карантин из-за китайского вируса продолжили до 11 мая, поскольку пик заболевания ожидается на начало месяца

Это – уже четвертая «подвижка» в сроках, и за предыдущие ошибки в прогнозах так никто и не ответил: ни Министерство здравоохранения, ни Академия медицинских наук, ни другие специализированные структуры.

Об этом в эфире Politeka Оnline рассказал лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Ориентируясь на прогнозы этих структур, Кабинет министров разрабатывает поэтапный план выхода карантина, и когда даты сдвигаются, это влечет необходимость снова все пересматривать, подвигать, перепланировать.

«Возникает вопрос: зачем мы финансируем структуры, которые не могут дать правильный прогноз? Я защищаю правительство в данном случае. Вы в правительстве сидите, вам принесли прогноз. Вы готовите вариант выхода из карантина, и тут вам говорят: ой нет, пик мы еще не прошли. И так постоянно», – отмечает гость студии.

По словам политика, сегодня правительство и власть мыслят исключительно административно-силовыми категориями:

«У меня складывается впечатление, что МВД и правоохранительные структуры навязали свои правила игры. Эти правила игры касаются: самые большие штрафы, самые большие запреты, жесткий контроль, силовые варианты и так далее. Условно говоря, социальная и экономическая составляющая, никто о ней не заботится и не думает. И это самая большая проблема».

Томенко напомнил, что сейчас в сторону киевлян несется много критики из-за того, что на дорогах выросло количество автомобилей. Однако, интересуется он, а как людям выживать? На свой страх и риск они ищут варианты заработка на карантине, чтобы прокормить семьи.

Как показала ситуация, на данный момент в столице свободно работают «Эпицентр», «Макдональдс», ломбарды. Все потому, уверен Томенко, что интересы этих гигантов лоббировали.

«У меня вопрос: почему ломбардам можно, потому что друзья во власти, а парикмахерским нет? Или продажа цветов, если я придерживаюсь правил, передаю вам через окошко эти цветы? Второй вопрос: «Макдональдс» кофе продает, а я не могу кофе продать. Как по мне – абсолютно непродуманная система запретов», – негодует гость эфира.

Напомним, Николай Томенко рассказал о циничном провале власти на карантине.

Как сообщала Politeka, Томенко жестко разнес власти за реализацию карантина.

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