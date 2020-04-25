Публічна петиція на сайті президента про відкриття літніх майданчиків ресторанів і кафе зібрала більше тисячі голосів всього за день

Як передає Politeka.net, про це повідомив автор петиції, економічний експерт Юрій Атаманюк на своєму Телеграм-каналі. За його словами, з понеділка його команда почне «піар-атаку проти безграмотних і руйнівних дій влади». Економіст вважає, що така тривала заборона на роботу закладам може призвести до закриття третини з них.

"З нами правда і трудовий народ! Підтримка кожного з Вас вкрай важлива!", - написав Атаманюк.

Як відомо, для розгляду президентом петиція повинна набрати 25 тисяч голосів. У петиції Атаманюк зазначив, що звертається до глави держави від десятків тисяч суб'єктів малого та середнього бізнесу. Він заявив, що прямо і побічно в сфері ресторанного та готельного бізнесу в Україні працює близько 800 тисяч українців, а кількість банкрутів через обмежувальні заходи зростає щодня.

«Вже факт, що 30% підприємств цієї сфери не відновлять свою роботу, фактично збанкрутують, ця цифра зростає щодня загрозливими темпами», - підкреслив Атаманюк.

Експерт впевнений, що запуск літніх майданчиків дозволить близько 100 тисячам українців повернутися до роботи. Це дасть поштовх для відновлення економіки України.

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