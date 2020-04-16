Це не вкладається в голові

Замість того, щоб проводити обіцяну боротьбу з олігархами, українська влада вирішила наповнити бюджет за рахунок малозабезпечених українців

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«У нас податкова і митниця практично крадуть сьогодні 15 млрд в місяць, а ми скорочуємо на рік.. тобто йдемо до найслабшим. Ми йдемо до пенсіонерів, ми йдемо до інвалідам, ми їдемо до малозабезпеченим сім'ям, і так далі, і так далі. Знаєте, от влада показує, що вона спочатку пішла до ФОПам, зараз пішла до малозабезпеченим», - зазначив експерт.

Також він звернув увагу на те, що інші видатки держбюджету, які складно віднести до першої необхідності, залишили.

«Побачили вчителі, що зменшені субвенції на місцях, це півтора мільярда, побачили малозабезпечені сім'ї, інваліди… При цьому незрозуміле будівництво біатлонних комплексів якихось, ось саме зараз потрібно будувати біатлонні комплекси», - зазначив економіст.

Атаманюк нагадав, що українцям обіцяли вирішити проблему олиргархии в країні. Проте зараз все відбувається навпаки.

«А де робота з олігархами? У нас же говорили про деолігархізацію, про демонополізацію… Олігархи у нас за дужками, це табу, туди не можна підходити», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

А ще Politeka писала, що Атаманюк розкрив українцям правду про ситуацію з коронавірусом: «Влада про це не говорить».

Також Politeka повідомляла, що Атаманюк розповів, як економічна криза вдарить по українцях: "сотні тисяч людей...".