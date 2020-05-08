Украинцы могут потерять зарплаты из-за масштабных махинаций с налогами

В эфире Politeka On-line экономический эксперт Юрий Атаманюк рассказал, чем может обернуться для украинцев работа Сергея Верланова (чтобы посмотреть, скрольте вниз). Накануне его сняли с должности главы Налоговой службы, а после этого доме провели обыски.

"К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с негодяями, которые на эмоциях людей заходят к власти и начинают банально даже не грабеж. Я считаю, что когда в стране идет военный конфликт, сейчас отягощенный эпидемическими проблемы с экономикой и бизнесом у людей - это просто мародерство", - отметил Юрий Атаманюк.

По словам эксперта, украинские правоохранители за два дня провели 132 обыска у так называемых конвертаторов. Юрий Атаманюк привел инсайдерскую информацию, согласно которой 20-21 мая Сергею Верланову объявят подозрение и будут решать вопрос с мерой пресечения. По его прогнозу, бывшему налоговика выпустят под залог.

Аналитик также прокомментировал, что Верланов подал в суд и требует признать его увольнение незаконным. Юрий Атаманюк рассказал, как чиновник манипулирует данными и как ситуация обстоит на самом деле:

"Он же давал интервью, в котором манипулировал цифрами и говорил, что выплатил план. А на самом деле увеличил задолженность по налогу на прибыль до 20 миллиардов и перевел НДС в ручное возмещение и там сделал задолженность до 20 миллиардов. То есть, реальная дыра была 40 миллиардов".

По словам Юрия Атаманюка, из-за недополучения денег в бюджет Украине грозит настоящая катастрофа. Совсем скоро государству не будет чем платить бюджетникам.

"У нас на днях произойдет ситуация, что у казначейства закончатся деньги на финансирование незащищенных статей... До защищенных один шаг. Мы можем столкнуться к тому, что в конце июня выплаченные запрлаты в бюджетной сфере будут казаться чудом. Мы идем все время в ухудшение. Ожидание выполнения плана по линии налоговой службы за май месяц - 50%. Как государство может функционировать в этой ситуации?", - возмутился он.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

А еще Politeka писала, что Атаманюк раскрыл украинцам правду о ситуации с коронавирусом: «Власть об этом не говорит».

Также Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, как экономический кризис ударит по украинцам: "сотни тысяч людей...".