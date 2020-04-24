Представители украинского бизнеса обратились к Владимиру Зеленскому с призывом разрешить работу летних площадок при ресторанах и кафе уже с 12 мая

Об этом написал экономический эксперт Юрий Атаманюк в своем Телеграм-канале. Он сообщил, что 22 апреля провел встречу с представителями бизнеса сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе а также их поставщики комплектующих и продуктов). По итогам этой встречи эксперт разместил петицию к президенту от имени малого и среднего бизнеса.

«Настаиваю, что финансово-экономические последствия от карантинных мероприятий в существующем виде, более угрожающие для жизни и здоровья украинцев чем вирус «COVID-19»…Уже является фактом, что 30% предприятий этой сферы не возобновят свою работу, фактически обанкротятся, эта цифра увеличивается ежедневно угрожающими темпами», - говорится в тексте петиции.

Атаманюк призывает президента с 12 мая разрешить работу летних площадок при ресторанах и кафе, при условии соблюдения всех мер безопасности, а именно: контроля при входе; дезинфекции; масочного режима работников и посетителей; дистанции 1,5-2 м., и других рекомендаций Минздрава.

Эксперт подчеркнул, что это поможет поддержать малый и средний украинский бизнес и обеспечит функционирование до 100 тысяч рабочих мест.

Напомним, Атаманюк жестко прошелся по регулированию цен в Украине: «Власть уничтожает малый бизнес».

Как сообщала Politeka, Атаманюк предупредил украинцев о неизбежном скачке и назвал сроки: "Доллар по 45".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал Зеленскому, как пополнить бюджет Украины: "Деньги просим не у МВФ а у Маркаровой, Верланова...".