За год своего президентства Владимир Зеленский сумел разочаровать людей настолько, что уже догнал Петра Порошенко

Как сообщает Politeka, об этом рассказал ведущий программы «Не добрый вечер» Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Зеленский предает саму идею справедливого очищения власти. Ту самую идею, на волне которой он год назад и стал президентом. Вот посмотрите на этого деятеля. Яков Смолий – глава Национального Банка Украины. Его на эту должность назначил Порошенко. До этого Смолий был первым замом у Гонатервой. Поддерживал политику своей шефини. А это и девальвация гривны, и массовое закрытие банков, и вывод миллиардов в офшоры, и создание пирамиды ОВГЗ. Это человек, который с Гонтаревой сделал всех украинцев беднее минимум в три раза. И не понес за это никакого наказания», - отметил он.

При этом, утверждает Лесев, «Зеленского уже не против, чтобы этот персонаж оставался», поскольку кандидатуру Смолия поддерживает МВФ. А президент Украины показал, что он не похож на своего телевизионного героя, ведь посылает «на» не международных институты, а собственный народ.

«Он же так и говорит нам каждый день. Мир на Донбассе? – Идите в ж**у! Украина не колония МВФ? – Идите в ж**у! Олигархи не будут влиять на политику в стране? – Идите в ж**у! Зеленский уже превратился в мини-Порошенко.Такой себе Мини-Мы», - подчеркнул он.

В то же время украинцам пытаются «замылить глаза» ненужной информацией, как это делал предшественник Зеленского. Это является доказательством того, что украинцы вернулись к тому месту, где были год назад.

«На наших глазах происходит восстановление все той же старой системы, против которой десятки миллионов людей восстали в прошлом году. И это не ошибка, и не слабохарактерность Зеленского. Все гораздо хуже. Это – предательство», - уточнил он.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

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