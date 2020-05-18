Как будет работать транспорт в Украине

Президент Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в рамках ослабление карантина

Об этом говорится на сайте президента.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - заявил Зеленский.

Отметим, власти Киева планируют запустить общественный транспорт 22 мая. В то же время для восстановления работы метро есть условия, об этом рассказал советник городского головы Киева Владимир Бондаренко.

При этом, сегодня, 18 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация в 8 регионах не позволяет говорить о запуске транспорта.

Добавим, что после запуска транспорт будет работать с учетом ограничений. Министерство здравоохранения подготовило соответствующие рекомендации. Пункты вынесены на всеобщее осуждение.

Рекомендации Минздрава касаются запуска городского, пригородного и междугороднего транспорта:

измерение температуры у всех работников перед сменой;

защитные маски у водителей, кондукторов и других членов экипажа, а также обязательное их наличие у пассажиров;

перевозка пассажиров согласно количеству сидячих мест;

перевозка в регион, где не ослабляли карантин, - в количестве не более 50% от количества сидячих мест;

наличие информации о профилактике COVID-19 в салоне;

ежедневная дезинфекция транспорта и антисептики на входе (по возможности);

антисептики на входе в помещение автостанций;

пребывание в помещении автостанции, исходя из одного человека в защитной маске на 10 квадратных метров;

защитные экраны на кассах и дистанция не менее 1,5 метра в очередях;

запрещается работа залов ожидания.

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.