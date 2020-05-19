Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию

Польский журналист и писатель Веслав Романовский подвел итоги первого года Владимира Зеленского при власти, передает "Апостроф".

Журналист подчеркнул, что Украина все еще находится в довольно тяжелом положении, поскольку Россия не отказывается от плана распространить сюда свой «русский мир». Именно поэтому стране очень важна международная поддержка.

«Это то, что сейчас ищет президент Зеленский, не без трудностей. Например, мы помним историю его телефонного разговора с президентом Трампом. Это очень интересный опыт не только для президента Украины. Внешний мир полон неожиданных поворотов, даже в отношениях с союзниками», - отметил польский журналист.

Он добавил, что и во внутренней политике не все складывается гладко. И хотя Зеленскому пока удается сохранять общественную поддержку, но самое сложное еще впереди - экономика, повышение уровня жизни, образование, здравоохранение и социальная политика.

Журналист рассказал, что у Зеленского есть большая проблема.

«Постепенно время перестанет быть его союзником. Также есть трещины в его парламентском и политическом окружении. Пророссийская фракция в Верховной Раде становится проблемой. И олигархия. Как учит история - у олигарха нет родины», - отметил журналист.

В целом Романовский считает, что Зеленский может записать себе в "плюс" свой первый год: Украина не потеряла своей независимости, а президент все еще популярен среди избирателей.

«Однако никто не может гарантировать, что это продлится еще четыре года, до следующих выборов. Время истины еще наступит», - подытожил журналист.

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