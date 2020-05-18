В Украине появятся новые государственные праздники
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями крымскотатарского народа в понедельник, 18 мая/
Cтатус государственных присвоят двум крупнейшим исламским праздникам - Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. На сайте главы государства говорится, что соответствующий указ будет подписан уже в ближайшие дни.
Кроме того, в Киеве планируется возведение новой большой мечети. Зеленский завил, что ждет проект этом мечети от крымских татар.
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Также было анонсировано создание рабочей группы в Офисе президента, которая будет заниматься вопросами крымских татар.
Отметим, 18 мая, исполняется 76 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.
Сегодня весь мир отмечает День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.
С 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом – Совместная боль. Запланирован ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.
Напомним, в Крыму началась массовая "реабилитация": повторяется трагедия 76-летней давности.
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