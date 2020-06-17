Вместо расследования преступлений бывшего президента Петра Порошенко правоохранители занимаются "шулерством"

Об этом в студии Politeka Online рассказала украинский юрист Елена Лукаш (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"С Петром Порошенко, с его командой, с его лондонским обкомом, активом, имуществом и политическими побратимами все будет очень хорошо. И я еще ни разу не ошиблась в своих прогнозах... Вот представьте себе: в ряде правоохранительных органов у нас существуют больше 20 производств, связанных с Петром Порошенко - это государственная измена, попытка узурпации власти, превышение служебных полномочий, офшоры, Мальдивы, налоги, Укроборонпром, то, что называли мародерством. Даже земля для слепых, имущество одной компании, где люди с ограниченными возможностями работают".

Правоохранители из полиции, НАБУ, ГБР или других органов обязаны регистрировать уголовные производства против бывшего президента. По словам Елены Лукаш, некоторые из уже начатых дел могут реально отправить Петра Порошенко на скамью подсудиых.

"Я видела документы, я видела даже экспертизы - это очень хорошо обоснованные уголовные составы, и у них при наличии политической воли и работоспособности замечательные уголовно-правовые перспективы. А нам дают дело про Семочка", - возмутилась юрист.

По словам Елены Лукаш, вместо действительно резонансных дел правоохранители расследуют относительно мелкие случаи. Например, назначение Сергея Семочко в в Службу внешней разведки.

"Напомню, именно по этому делу, по указу про Семочко, Роман Труба в декабре, шесть месяцев тому, говорил, что подозрение на финальной стадии... Власть не расследует те преступления, которые интересуют людей: про попытку сделать более слабой нашу страну, про мародерство в разных ипостасях - ничего такого нет. То, что люди действительно хотели бы знать через открытый судебный процесс: виноват - не виноват. Во-первых, мы знаем цену этой бумаги, во-вторых - сроки, она шестимесячной давности. Вы все вот так прячете мелочь под столом? Это шулерство", - подчеркнула Елена Лукаш.

Напомним, несчастье обрушилось на Порошенко, врачи оказались бессильны: "Царствие небесное".

Как сообщала Politeka, беда в семье Порошенко, политика срочно доставили в больницу: что известно на данный момент.

Также Politeka писала, что истощенного Порошенко допрашивают по сдаче Крыма и госизмене, кадры из суда: "Я делал все...".