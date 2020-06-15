В семье бывшего президент Украины Петра Порошенко произошло горе, в больнице оказался ближайший родственник

Как сообщает Politeka, об этом заявил политтехнолог Тарас Березовец у себя в Telegram-канале.

«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от "Нашей Украины" Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что это не первый инсульт у отца Порошенко. В 2007-м он уже попадал в больницу с аналогичным диагнозом. Тогда причиной было то, что мужчина тяжело работал.

Уточним, что отец Порошенко в период с 2006 по 2010 годы был депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». А в 2012 он баллотировался в народные депутаты, но решил покинуть гонку по решению семьи.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко прибыл в Апелляционный суд Киева, где рассматривалась апелляция защиты беглого экс-гаранта Виктора Януковича по делу о его госизмене.

Порошенко допрашивали о сдаче Крыма. Экс-президент уже дал показания, где также высказался и о "легитимном".

Кроме него в качестве свидетеля выступил и бывший премьер Арсений Яценюк.

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