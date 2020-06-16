Экс-президент Петр Порошенко потерял отца, последствия инсульта оказались слишком тяжелыми
О смерти 84-летнего Алексея Порошенко стало известно во вторник, 16 июня. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика", - говорится в заявлении партии на странице в Фейсбуке.
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Накануне, как сообщалось, у отца бывшего главы государства случился геморрагический инсульт. Мужчину госпитализировали в одну из клиник Киева, его состояние оценивалось как стабильное.
Украинцы в сети начали выражать свои соболезнования по поводу невосполнимой утраты Порошенко:
"Светлая память! Царствие небесное! Искренние соболезнования семье! Не выдержало сердце издевательств над сыном. Мы все виноваты - он нас защитил, а мы его нет ..."
"Щирі співчуття. Вічна пам'ять Олексію. І нехай воздасться нелюдям за їх вчинки"
Отметим, Алексей Порошенко был депутатом Винницкого областного совета (2006-2010) от партии "Наша Украина", членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.
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