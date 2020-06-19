Дела должны быть бесспорными и не трактоваться двояко

Результат суда над пятым президентом Петром Порошенко во многом повлияет на положение нынешнего главы государства Владимира Зеленского

Такое мнение в эфире Politeka Online озвучил политтехнолог Дмитрий Раимов. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, в случае неправомерного решения суда возникнут серьезные последствия.

«Нахождение Петра Алексеевича в тюрьме недоказанное или со слабыми доказательствами сыграет огромную негативную игру с действующим президентом. Это будет постоянный дестабилизирующий фактор», – подчеркнул он.

В противном случае у шестого президента появится возможность продемонстрировать, что предвыборные обещания не были пустыми словами.

«Если это (вина Порошенко, – прим. ред) будет доказано и не будет ни у кого споров о том, что это все-таки правда, что он нарушил закон, то тогда граждане будут ждать от президента Зеленского выполнения обязательства, сказанного на дебатах, что «я ваш приговор»», – отметил Раимов.

При этом он исключил манипуляции с приговором суда в расчете на рост популярности президента у электората.

«Нужно понимать, что в структуре избирателей Зеленского есть не просто слепо любящие Зеленского, но есть люди думающие, есть люди, которые оценивают действия и не выступают за судилище, а хотят просто правового государства. Так вот, чтобы привлечь Петра Алексеевича Порошенко, я призываю сделать так, чтобы эти дела были бесспорными и ни в коем случае не трактовались двояко», – подчеркнул политтехнолог.

Ранее мы рассказывали, что 10 июня пятому президенту Украины вручили подозрение по делу о главе Службы внешней разведки Сергее Семочко. Его обвиняют в склонении последнего к превышению своих судебных обязанностей.

Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно...".

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