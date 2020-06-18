Выяснилось, что экс-президент и народный депутат Петр Порошенко регулярно прогуливал заседания Рады

Парламент прекратил выплату средств Порошенко, связанных с выполнением депутатских полномочий. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Речь идет о выплатах, полученных депутатами в мае за апрель, которые составили 42 040 гривен. Кроме бывшего президента, еще 23 депутата-прогульщика лишились этих выплат.

Согласно законодательству, если депутат без уважительных причин за один месяц не берет участие в более чем 30% голосований и в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, ему не возмещаются расходы, связанные с его прямыми обязанностями.

Напомним, в последнее время на долю Порошенко выпало не мало испытаний. 16 июня нардеп потерял отца, похороны которого теперь приходится переносить из-за судебных разбирательств, в которых замешан Порошенко.

Так, 10 июня ему вручили подозрение по делу о главе Службы внешней разведки Сергее Семочко - экс-президента обвиняют в склонении последнего к превышению своих судебных обязанностей.

Более того, мы рассказывали, что 15 июня Порошенко допрашивали в связи со сдачей Крыма и бегством его предшественника Виктора Януковича. В это время Петр Алексеевич находился на полуострове и, по его словам, собственными глазами видел российских оккупантов.

Порошенко заявил, что на тот момент от него уже ничего не зависело. Он якобы пытался договориться о консультациях ВР с крымскими депутатами, но так как территория уже была захвачена, то осуществить встречи было затруднительно.

Более того, в зале Апелляционного суда Киева экс-гарант заявил, что со стороны президента РФ были угрозы.

"Давались четкие указания атаки на Петра Порошенко, недопуска его в Симферополь и всестороннего препятствования", - уточнил Порошенко.

Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно..."

Также Politeka писала, что Порошенко вломился к генпрокурору, началась потасовка: "Как вы обращаетесь?", кадры атаки