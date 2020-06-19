Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук раскритиковала Петра Порошенко

Свое мнение относительно экс-президента Украины она выразила в интервью изданию "Гордон".



По ее слова, обвинения "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского в недостаточном патриотизме со стороны Петра Порошенко неуместны.



"Я удивляюсь цинизму этого человека (Порошенко - ред.). Потому что это архицинично, поверьте. Когда ты видишь и точно знаешь, что он делал, что он делает, что он собирается делать, надев вышиванку, взяв на вооружение язык, веру – это то, что святое, – и совершенно спокойно используя русский в быту, твои дети растут русскоязычными", – возмущается нардреп.

Кроме того, политик уверена, что своими действиями Порошенко пытается разжечь конфликт в обществе.



"Вы же помните: церкви Московского патриархата еще недавно носил иконы. Мне кажется, что это такое лицемерие, такое фарисейство... Как люди, которые голосовали, этого не видят? Меня удивляет просто такая близорукость человеческая. И он дальше вбрасывает эту кость раздора. Ради чего? Вот скажите, сколько нужно человеку денег? Ну сколько нужно власти? Власть – это же на самом деле все очень относительно. Оно сегодня есть – завтра нет. Ну чего еще не хватает, чтобы понять, что так нельзя? И, к сожалению, находятся люди, которые слепо верят, продуцируют эту ненависть", - отметила Верещук.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, перешел с украинского языка на русский.

Бывший глава государства вступил в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент вел на повышенных тонах.

Генпрокурор Венедиктова пыталась объяснить, что им придется подождать, поскольку у нее назначена встреча с послом Швейцарии, но Порошенко запротестовал:

«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — возмутился Порошенко и вступил с Венедиктовой в перепалку по поводу того, является ли офис генпрокурора режимным объектом.