Депутат Петр Порошенко использовал молодежный сленг

Как передает Politeka.net, политик позволил себе странные высказывание выступая в Печерском судье. (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)



Бывший президент Украины вспомнил слова экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что дело против него является "трешом".

"Треш - это не является не уважением к суду. Треш - это дословное цитирование прокурора Рябошапки", - отметил политик.

По его словам, у него нет никаких опасений по поводу заведенного на него дела.

"Почему я на это спокойно реагирую? Потому что, читая правовую галиматью, выложенную в этих бумагах, я чувствую то, что в Советском Союзе называлось "чувством глубокого удовлетворения"", - заявил нардеп от "ЕС".

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, перешел с украинского языка на русский.

Бывший глава государства вступил в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент вел на повышенных тонах.

Генпрокурор Венедиктова пыталась объяснить, что им придется подождать, поскольку у нее назначена встреча с послом Швейцарии, но Порошенко запротестовал:

«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — возмутился Порошенко и вступил с Венедиктовой в перепалку по поводу того, является ли офис генпрокурора режимным объектом.



