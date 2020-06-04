Петра Порошенко теперь смогут привести на допрос принудительно

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева в четверг, 3 июня. Об этом сообщают Українськi Новини.

Теперь Государственное бюро расследований сможет принудительно привести на допрос экс-президента 10 июня. Ходатайство с соответствующим запросом ранее подали представители ГБР. В Бюро отметили, что ранее Порошенко неоднократно вызывали на допрос, однако он не являлся. В частности, он так и не пришел в ГБР 26 и 29 мая.

Допрос должен состояться в следующую среду в 11:00. Бывшего президента вызывают в качестве свидетеля.

Отметим, что Порошенко вызывают по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. По данным ГБР, их скрыли от таможенного контроля. Эти картины были частью коллекции бывшего гаранта.

Ранее мы сообщали, что выставка картин в музее Ивана Гончара неожиданно закончилась для семьи Петра и Марины Порошенко.

Порошенко в очередной раз проигнорировал повестку от ГБР и устроил выставку картин в музее Ивана Гончара. Но следователи ГБР не растерялись и пришли на выставку в столичный музей.

По информации журналистов, из-за отсутствия на месте Петра Порошенко, повестку на допрос получила его жена Марина. Это произошло 26 мая, в день, когда экс-президент должен был явиться на допрос.

Напомним, Зеленский поразил заявлением после громкого скандала с Порошенко: "Сейчас мы наслаждаемся...".

Как сообщала Politeka, любитель русского искусства Порошенко потратил миллионы на новую "цяцьку": "Пока в стране карантин...".

Также Politeka писала, что печальной Марине Порошенко неожиданно вручили повестку: что грозит жене экс-президента.