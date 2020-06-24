Экономист уверен, что выход с данной ситуации есть только один

Кабмин Дениса Шмигаля и самого премьер-министра нужно скорее отправить в отставку



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в эфире Politeka Online.

К такому выводу он пришел, оценивая ситуацию, которая сложилась в Украине.

"В стране бюджетные проблемы, в стране бастуют медики, которых не финансируют. Вот например в Киеве на протесты вышли врачи Центра микрохирургии глаза, а также Центра репродуктивной и перинатальной медицины. Это же элита нашей медицины, которые остались без денег, но мы в этот момент строим сетку рабица", - отметил эксперт.

По словам Атаманюка, выход в данной ситуации есть.

"С этим делать только одно - надо быстрее менять это правительство", - уверен он.

На вопрос интервьюера о том, "сколько стоит для Украины один день пребывания Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра" экономист ответил:

"Стоимость этого субъекта - это вообще наша государственность. Он может довести страну до коллапса своей деятельностью или бездеятельностью".

Напомним, украинский парламент не дал Кабмину получить год иммунитета, отправив на доработку программу его деятельности.

Таким образом, у народных депутатов остались развязаны руки, чтобы увольнять министров.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

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