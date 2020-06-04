Более трети украинских работодателей готовятся урезать зарплаты своим сотрудникам

Как сообщает Politeka.net, об этом экономист Александр Гончаров предупредил на своей странице в Facebook.

Как напомнил эксперт, в апреле глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал создать в Украине 500 тысяч новых рабочих мест. Но на деле ситуация на рынке труда значительно ухудшилась, а компаниям нечем платить зарплаты сотрудникам.

"Судите сами, это только официальные данные на 1 июня 2020 года: работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина. А на сайте Госслужбы занятости можем прочитать следующее сообщение: "Сейчас принято 9 204 положительных решения о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату почти 100 тыс. работников", - отметил Александр Гончаров.

Экономист утверждает, что из-за эпидемии многие предприятия не смогли выплачивать работникам прежнюю зарплату. По данным Гончарова, совсем скоро значительная часть работодателей будет вынуждена еще сильнее урезать выплаты и уменьшить штат.

"Во время карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%. В ближайшие месяцы 35% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, а 65% планируют оставить существующий уровень зарплат. Также 8% компаний уже сократили персонал, еще 21% работодателей планирует и дальше сокращать сотрудников", - зявил аналитик.

Александр Гончаров добавил, что в таких условиях все больше украинцев готовы присоединиться к массовым протестам или искать работу за границей. А вот представители власти, кажется, не мало тревожатся о резком падении уровня жизни:

"Зато министры и депутаты в ходе различных ток-шоу и в зале Рады искренне смеются, им весело. А что остается делать? Ведь прогнозировать будущее украинского малого и среднего бизнеса очень тяжело. Особенно, когда недостаточно знаний, интуиции, понимания рыночных механизмов".

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, зарплата обычного фельдшера ошеломила украинцев: "Зеленский говорил, что это не бедность".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».