Денис Шмыгаль объявил новую дату заседания МВФ, на котором должно быть принято решение по траншу для Украины

О том, когда будет принято окончательное решение о выделении денег Украине, премьер-министр рассказал на заседании Кабмина 3 июня. Так, глава правительства сообщил, что соответствующее заседание должно состояться до 10 июня. Речь идет о выделении нашей стране транша в размере 5 миллиардов долларов.

Кроме того, Шмыгаль раскрыл новые требования для получения этой финансовой помощи от МВФ. Так, по его словам, от нашей страны требуется обеспечить:

прозрачность работы государственных предприятий и банков;

усилить корпоративное управление госпредприятиями;

усиление Антимонопольного комитета;

реформу налоговой и таможни;

сохранение принципа «деньги ходят за пациентом».

Кроме того, Украина должна будет привести цены на газ для населения до рыночного уровня. Это может означать, что цифры в платежках украинцев скоро изменятся.

По прогнозам премьера, первую часть транша от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов Украина может получить уже 5-6 июня. Вторую часть стоит ждать не раньше осени, а третью – уже в следующем году.

Ранее мы писали, что МВФ выдвигает Украине издевательские требования, которые ударят по обычным украинцам. Такое мнение выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По словам эксперта, ради сотрудничества с МВФ урезаются социальные статьи доходов, а также будут повышаться цены на электроэнергию и газ.

Напомним, кредиты МВФ вылезут боком для каждого украинца: "Дорогая коммуналка, большие налоги и...".

Как сообщала Politeka, назначать пенсии и считать стаж будут по-новому, срочное заявление Шмыгаля: что ждет украинцев.

Также Politeka писала, что массовое урезание соцвыплат из-за МВФ, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся...".