В Украине по состоянию на 1 мая 2020 увеличилась задолженность по выплате заработной платы

Рост задолженности по сравнению с данными на 1 апреля составил 1,1%. В целом на начало мая государство должно выплатить работникам 2 996,722 млн гривен, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Наибольшая задолженность по зарплате наблюдается в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.

Ранее мы сообщали, в отличие от медиков, учителя не получат дополнительные выплаты в связи с карантином. По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, таковые не предусмотрены в бюджете на 2020 год.

«Учителя освоили новые инструменты дистанционных технологий, освоили и выполняли программы. И мы благодарны всем педагогическим работникам, всем учителям за работу и готовность быстро учиться. В бюджете 2020 года не предусмотрено установление дополнительных выплат для учителей. Но мы сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников», - отметила и.о. министра.

Тем временем украинские топ-чиновники начали подавать декларации за 2019 год.

Так, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков вместе с женой, по сравнению с 2018 годом, увеличили свой доход втрое.

Разумков задекларировал дом с площею 500 квадратных метров под Киевом стоимостью почти 3 млн гривен. Более того, соратник президента владеет земельными участками, квартирами в Киеве и области.

Отметился Разумков и любовью к дорогим автомобилям: общая стоимость его автопарка составила более 2 миллионов гривен. В его гаражах можно увидеть Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года).

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