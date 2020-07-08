Президент Украины Владимир Зеленский допустил важную ошибку, из-за которой вся страна может «пойти под откос»
Об этом в эфире Politeka On-line заявил бывший глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«У нас только бюрократы и те, кто хочет выслужиться и что-то украсть. Заходят в кабинет, снимая штаны. Если людям что-то не нравится - идите на выборы местные и голосуйте своим голосом. А потом дергайте своих территориальных "князьков", что они хотят вам сказать по поводу ваших денег. У нас говорят все: эксперты, и так далее. Но никто не хочет сказать правду: основная проблема Зеленского - очень большой романтизм. И вера в то, что люди такие же, как и он», — отметил он.
Вместе с тем Матиос уточнил, что на самом деле ситуация обстоит немного хуже.
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«У нас люди хуже. Пусть меня критикуют. Они говорят одно, думают второе и делают третье, комментируют четвертое, а в душе своей вообще не знают, какого они рода и племени. И романтизм власти с избавлением государства инструментов принуждения приводит к вот этому кругу, по которому нас гоняют», — подчеркнул он.
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