Президент Украины Владимир Зеленский допустил важную ошибку, из-за которой вся страна может «пойти под откос»

Об этом в эфире Politeka On-line заявил бывший глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«У нас только бюрократы и те, кто хочет выслужиться и что-то украсть. Заходят в кабинет, снимая штаны. Если людям что-то не нравится - идите на выборы местные и голосуйте своим голосом. А потом дергайте своих территориальных "князьков", что они хотят вам сказать по поводу ваших денег. У нас говорят все: эксперты, и так далее. Но никто не хочет сказать правду: основная проблема Зеленского - очень большой романтизм. И вера в то, что люди такие же, как и он», — отметил он.

Вместе с тем Матиос уточнил, что на самом деле ситуация обстоит немного хуже.

«У нас люди хуже. Пусть меня критикуют. Они говорят одно, думают второе и делают третье, комментируют четвертое, а в душе своей вообще не знают, какого они рода и племени. И романтизм власти с избавлением государства инструментов принуждения приводит к вот этому кругу, по которому нас гоняют», — подчеркнул он.

Напомним, скандал с "корабельной сосной" добьет слуг народа, Матиос предупредил: "Выборы будут веселые, Украину жалко..."

Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами: "Извините, что разочаровали".

Также Politeka писала, что «слугу народа» Третьякову после заявления о детях "низкого качества" поставили на место: "всю жизнь после этого..."