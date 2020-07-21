А как вы считаете, достойная зарплата у депутатов?

Жалоба народного депутата Галины Третьяковой о низкой зарплате является аморальной и некрасивой

Как передает Poiteka.net, такое мнение озвучил ее коллега по фракции Александр Дубинский в интервью Politeka online. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам нардепа, Галине Третьяковой лучше воздержаться от любых высказываний.

"Ее каждое последующее заявление вызывает только дополнительные скандалы", - отметил Дубинский.

Надреп считает, что жаловаться в этом случае не на что, так как депутаты знали сумму зарплаты до того, как попасть в Верховную Раду.

"Ты четко знала, на что ты идешь. Она шла на избирательную кампанию, она в списке была и понимала, что она делает. Это глупо не знать свою зарплату, если ты собираешься посвятить следующие пять лет этому роду деятельности. Если ты четко это знала - тогда не жалуйся", - считает нардеп.

Более того, он рассказал о реальных доходах народных депутатов в Украине.

"3-4 тысячи - это неправда. Доход народного депутата составляет около 78-ми тысяч гривен, а зарабатывать в 10 раз больше чем в среднем зарабатывают люди по всей стране и ныть о маленькой зарплате - это некрасиво и аморально", - заявил Дубинский.

Напомним, что ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова угодила в новый скандал, заговорив о зарплате парламентариев.

По ее словам, она слишком низкая.

«Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая», — отметила она.

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