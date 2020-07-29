Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку и для этого ему даже не нужно об этом объявлять

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Об отставке Шмыгаля говорили еще очень давно. И юридически под эту отставку есть механизм, ведь парламент не утвердил программу работы. То есть юридически у Шмыгаля нет годового иммунитета и ему не нужно будет озвучивать желание покинуть этот пост, ведь его могут просто отправить в отставку за нарушения, если это будет нужно", - заявил он.

По его словам, сейчас правительство показывает, что они что-то делают: строят дороги, повышают зарплаты и пенсии, то есть они создают красивую обертку.

"Это классический прием, который был при правительстве Азарова. То есть приподносится, что мы повышаем благосостояние простых украинцев. Но в этот момент создается дополнительня нагрузка на работодателей, которым нужно платить больше налогов, а эти деньги пойдут на залатывание дыр в Пенсионном фонде. Ведь в ПФУ там образовалась дыра", - добавил эксперт.

Напомним, Лямец рассказал, когда Порошенко окажется за решеткой.

Как сообщала Politeka, Лямец раскрыл, чем закончится экономический кризис в Украине.

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