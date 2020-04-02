Президент України Володимир Зеленський намагається посадити екс-президента Петра Порошенка, але часу практично не залишилося

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, уже минув час, коли можна було довести злочини екс-президента України Порошенка і його оточення.

"Пішов той час, коли потрібно було шукати злочини, перевіряти дії попередньої влади на склад злочину. У нас пройшов рік з моменту виборів президента і знову зацементувалась традиція, коли нова влада не чіпає попередню. Те ж саме свого часу робив Порошенко, але він робив вигляд, що наздоганяє попередника Януковича, спрацювала також люстрація і втеча інших людей за кордон", - висловився журналіст.

Він зазначив, що при Зеленському система зовсім не працює, тому незрозуміло, сяде Порошенко або ж ні.

"Всі справи при Зеленському розвалюються на рівні слідчих, тобто на рівні низів. В такій ситуації нічого не загрожує Порошенку і його оточенню. Він опинився в абсолютно шикарному положенні і єдине, про що він зараз шкодує, що не робив все більш відверто", - резюмував експерт.

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