Президент України Володимир Зеленський та його оточення живуть в іншій реальності, придумавши собі дивну модель

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, він прокоментував голосування за "закон про ринок землі" та поведінку президента України Володимира Зеленського, який схопився з місця і почав з задоволеним виглядом плескати в долоні.

За його словами, він навіть не може зрозуміти, чому Офіс президента останнім часом приймає такі дивні рішення замість того, щоб робити щось для українців.

"З самого початку були дуже оптимістичні надії на нову владу, а зараз ми скотилися до того, що люди, які наробили стільки помилок і призначили Гончарука, зовсім не роблять висновків. Вони різко втрачають довіру українців. Більше того, вони влаштували минулого тижня чвару через кілька мільярдів в бюджеті, звільнення міністра фінансів, всі ці перестановки, деякі підприємства будуть підтримувати, а інші ні. Це все свідчить про те, що все оточення Зеленського живе в якійсь своїй реальності", - зазначив журналіст.

Він вважає, що в голові у оточення Зеленського існує дивна модель України, яка абсолютно не відповідає реальності.

"Вони створили модель іншої України, немов немає навколо українців, які зараз відчувають труднощі та проблеми; вони знають, що у нас є епідемія, але вона для них якась ефемерна. Все, що вони роблять - це дивні кадрові призначення, дивна відповідальність президента, як він тисне на кнопки. А найстрашніше, що ми навіть не знаємо, хто стоїть за всім цим", - зауважив Лямець.

Він стверджує, що в Україні був один тіньовий геній, а зараз виявилося, що це зовсім не Ігор Коломойський, а весь Кабмін перейшов до Ріната Ахметова.

"Те, що весь Кабмін перейшов до Ріната Ахметова, це така аксіома, на якій всі зійшлися. А новий прем'єр Шмигаль - це такий Гончарук тільки навпаки, така сіра посередність, яка виконує чужі накази. Тому ясно, що процесами в Україні керує не Зеленський, він давно втратив владу, а керівництво потрапило в інші руки", - резюмував Лямець.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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