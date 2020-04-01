Президент України Володимир Зеленський та його оточення живуть в іншій реальності, придумавши собі дивну модель
Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Крім того, він прокоментував голосування за "закон про ринок землі" та поведінку президента України Володимира Зеленського, який схопився з місця і почав з задоволеним виглядом плескати в долоні.
За його словами, він навіть не може зрозуміти, чому Офіс президента останнім часом приймає такі дивні рішення замість того, щоб робити щось для українців.
Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які...»
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита: "Взагалі не впізнати!"
Клієнти Приватбанку не можуть зняти гроші з рахунків: що відбувається, офіційна заява
"З самого початку були дуже оптимістичні надії на нову владу, а зараз ми скотилися до того, що люди, які наробили стільки помилок і призначили Гончарука, зовсім не роблять висновків. Вони різко втрачають довіру українців. Більше того, вони влаштували минулого тижня чвару через кілька мільярдів в бюджеті, звільнення міністра фінансів, всі ці перестановки, деякі підприємства будуть підтримувати, а інші ні. Це все свідчить про те, що все оточення Зеленського живе в якійсь своїй реальності", - зазначив журналіст.
Він вважає, що в голові у оточення Зеленського існує дивна модель України, яка абсолютно не відповідає реальності.
"Вони створили модель іншої України, немов немає навколо українців, які зараз відчувають труднощі та проблеми; вони знають, що у нас є епідемія, але вона для них якась ефемерна. Все, що вони роблять - це дивні кадрові призначення, дивна відповідальність президента, як він тисне на кнопки. А найстрашніше, що ми навіть не знаємо, хто стоїть за всім цим", - зауважив Лямець.
Він стверджує, що в Україні був один тіньовий геній, а зараз виявилося, що це зовсім не Ігор Коломойський, а весь Кабмін перейшов до Ріната Ахметова.
"Те, що весь Кабмін перейшов до Ріната Ахметова, це така аксіома, на якій всі зійшлися. А новий прем'єр Шмигаль - це такий Гончарук тільки навпаки, така сіра посередність, яка виконує чужі накази. Тому ясно, що процесами в Україні керує не Зеленський, він давно втратив владу, а керівництво потрапило в інші руки", - резюмував Лямець.
Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.
Як повідомляла Politeka, Україна не залишиться без грошей МВФ: дата і деталі отримання траншу.
Також Politeka писала, що українці висміяли ситуацію з ринком землі: "Просто вони всі на..."