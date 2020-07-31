В Украине сложилась «дикая» ситуация с карантином

О том, как ограничительные меры мешают летнему отдыху простых украинцев, рассказал в эфире Politeka Online лидер «Рідної країни» Николай Томенко.

Политик прокомментировал инициативу власти о предоставлении безвиза для китайских туристов с 1 августа этого года. По словам Томенко, в то время, как украинская власть заботится об иностранных туристах, самим украинцам будет тяжело отдохнуть на родине из-за ограничений.

В частности, политик рассказал, что закарпатским здравницам позволили принимать туристов только с 23 июля.

«Неужели нельзя было принимать отдыхающих, ну скажем в ограниченном количестве, и раньше? То есть миллиард 400 миллионов китайцев мы приглашаем, а собственным базам не даем возможности работать», - возмутился Томенко.

Он также рассказал, что украинские лагеря в Каневе также не могут работать, хотя там дети находились бы на свежем воздухе.

«Это какая-то катастрофа!», - отметил политик.

Он признал, что это решения местной власти, но при этом чиновники смотрят на общие рекомендации, а также пытаются «подстраховаться».

Политик подчеркнул, что для решения этой проблемы нужно установить четкие и единые правила карантина.

«Надо разобраться для начала с едиными правилами в Украине, а китайских и арабских туристов безвизово давайте будем принимать, когда в стране все будет спокойно, не будет заболеваемости и мы разберемся со своими проблемами.

Напомним, Томенко рассказал, почему украинские школьники массово провалили ЗНО-2020.

Как сообщала Politeka, Томенко резко ответил «слуге народа», которой мало зарплаты 35 тысяч.

Также Politeka писала, что Николай Томенко раскрыл, почему нардепы решили поработать на каникулах.