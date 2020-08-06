Экономический кризиз из-за китайского вируса серьезно ударил по Украине, но власть бездействует

Об этом в эфире Politeka Оn-line заявил экономический аналитик Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Сегодня мир находится в состоянии рецессии. Надо учитывать, что экономика падает, вирус никуда не денется в ближайшее время, и вот эти карантинные мероприятия, нарушенные логистические связи и продовольственный кризис, как следствие, будут продолжаться и будут нарастать. Как и безработица в целом мире, как и социальные потрясения - это данность, это факт", - подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Атаманюка, ситуация гораздо серьезнее, чем сообщают политики. Достаточно посмотреть на проблемы в США, чтобы осознать масштабы финансовой трагедии.

"Когда нам говорят, что экономика упадет на 5%-8% - просто нам падать уже некуда. Экономика Соединенных штатов во втором квартале упала на 35% (только за квартал) и продолжаются проблемы с возникновением галопирующей безработицы, с падением производства, с падением покупательского спроса", - говорит Атаманюк.

Экономист уверен, что на фоне кризиса развитые страны заинтересованы в войнах. Таким образом они смогут оставаться на плаву и даже зарабатывать, пока другие сражаются.

"В этом случае, как бы это цинично не звучало, но крупные мировые игроки будут искать военный конфликт. Будет расти золото, как самая стабильная единица во время военного конфликта, и военный конфликт, он всегда стимулирует у тех стран, которые не вовлечены, и тут очень удачно искать такие горячие точки вот на взрывоопасном Ближнем Востоке, втягивать туда богатые страны, чтобы покупали американское или европейское вооружение, за счет этого поддерживать экономику не рыночными способами, а именно способами вот такого вливания", - объяснил Юрий Атаманюк.

По его словам, "нельзя до бесконечности проводить эмиссию проводить и печатать деньги". Так долларовая зона уже сделала эмиссию в общей сложности до 10 триллионов, то есть быстро напечатала до 10% денег от всего мирового оборота.

"Недооценивать такие вызовы наша власть, как серьезный геополитический центр Восточной Европы, как ввязавшаяся в военный конфликт и обострение на Донбассе, не может. И должна быть адекватная внешнеполитическая и внешнеэкономическая политика, которой мы не наблюдаем", - подытожил эксперт.

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