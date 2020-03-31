Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", опубликовала фото со своим любимцев 

Артистка порадовала снимком, на котором держит на руках кота, пишет Politeka.net

На фото Марта предстала в черной маечке на тонких бертельках. Откровенный наряд подчеркнул формы звезды. К тому же он состоял из двух частей - нижняя часть была плотной, а верх - был фатиновый. 

Марта держала в руках пушистое животное, которое заинтересованно смотрело в окно. Глаза кошки были большими и зелеными, просто: "Какая шалунишка".

Адамчук была без макияжа и улыбалась, смотря в том же направлении, что и любимец. 

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Образ красотки дополняли украшения в виде тонкой цепочки с кулоном и маленьких сережек.

За 15 часов пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев. 

"Классная, обворожительная!🌹🍓", "знакомая кошка", - написали пользователи сети. 

Напомним, Марта Адамчук  спела переделанную композицию "Чом ти не прийшов" вместе с коллегами Верой Кекелией, Элиной Мбани и Лали Эргемлидзе.

Марта Адамчук предстала в черном платье с цветами и глубоким декольте. Она сделала красивую укладку и ярко улыбалась. 

"О том, как мы «развлекаемся»  на карантине :)", - подписала кадры Марта. 

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук позировала за рулем авто. Юбка ее пышного платья осталась на втором сиденье и кроме этого закрыла пол тела украинской знаменитости. Марта была в пиджаке, под которым виднелся блестящий гольф. Она смотрела в камеру и улыбалась.

В посте артистка рассуждала о карантине, который объявили в Украине в связи с коронавирусом. 

"Может, не стоит расстраиваться, что многие события отменяется. Все всегда происходит по причине...", - написала она. 

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".