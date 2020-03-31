Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", опубликовала фото со своим любимцев
Артистка порадовала снимком, на котором держит на руках кота, пишет Politeka.net.
На фото Марта предстала в черной маечке на тонких бертельках. Откровенный наряд подчеркнул формы звезды. К тому же он состоял из двух частей - нижняя часть была плотной, а верх - был фатиновый.
Марта держала в руках пушистое животное, которое заинтересованно смотрело в окно. Глаза кошки были большими и зелеными, просто: "Какая шалунишка".
Адамчук была без макияжа и улыбалась, смотря в том же направлении, что и любимец.
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Образ красотки дополняли украшения в виде тонкой цепочки с кулоном и маленьких сережек.
За 15 часов пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.
"Классная, обворожительная!🌹🍓", "знакомая кошка", - написали пользователи сети.
Напомним, Марта Адамчук спела переделанную композицию "Чом ти не прийшов" вместе с коллегами Верой Кекелией, Элиной Мбани и Лали Эргемлидзе.
Марта Адамчук предстала в черном платье с цветами и глубоким декольте. Она сделала красивую укладку и ярко улыбалась.
"О том, как мы «развлекаемся» на карантине :)", - подписала кадры Марта.
Ранее сообщалось, что Марта Адамчук позировала за рулем авто. Юбка ее пышного платья осталась на втором сиденье и кроме этого закрыла пол тела украинской знаменитости. Марта была в пиджаке, под которым виднелся блестящий гольф. Она смотрела в камеру и улыбалась.
В посте артистка рассуждала о карантине, который объявили в Украине в связи с коронавирусом.
"Может, не стоит расстраиваться, что многие события отменяется. Все всегда происходит по причине...", - написала она.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".