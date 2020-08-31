Кравчук заявил, что переговоры нужно перенести в более нейтральную страну

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук позволяет себе гораздо больше политических заявлений, чем в свое время Леонид Кучма

Об этом сказал общественный деятель Олесь Доний в интервью Politeka-online.

Доний отметил, что некоторые заявления Кравчука носят политический характер и элементы давления на Россию. В частности, об этом эксперт сказал, комментируя заявление Кравчука о том, что переговоров в Минске больше не будет, если Россия введет свои войска в Беларусь.

"Например, Леонид Кравчук заявил о том, что саму Минскую площадку можно перенести в более нейтральную страну, которая не настолько находится под давлением России. Кравчук делал заявление о том, что несколько лет назад говорили политические оппоненты власти и политические аналитики, что "нормандский формат" и "минский формат" - они не выгодны для Украины, они в значительной мере находятся под влиянием "мягких союзников", на которых Кремлю легче давить", - подчеркнул Доний.

По словам Кравчука, к переговорам целесообразно приобщить США и Великобританию.

Не смотря на то, что на включение новых государств необходимо согласие России, эксперт отметил, что Кучма, в отличие от Кравчука, не озвучивал подобных заявлений, и их можно воспринимать как давление на РФ. Все это, по его мнению, может в определенной степени сдерживать Путина в агрессии против Беларуси. Впрочем, по словам эксперта, РФ вряд ли пойдет на такой шаг после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

"Я не думаю, что Россия после агрессии и авантюры в Крыму, Донецке и Луганске будет прибегать к еще одной откровенной оккупации", - считает Доний.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

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Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".