Если пропрезидентская партия "Слуга народа" с треском проиграет местные выборы, в дальнейшем ситуация в политсилы может развиваться по двум сценариям

Об этом сказал политический эксперт Андрей Золотарев в интервью Politeka-online.

Первый вариант - "слуги" проведут работу над ошибками, сплотятся и начнут готовиться к возможным досрочным парламентским выборам, так как после местных выборов, по мнению эксперта, нас ожидает совсем другая политическая реальность.

Однако более вероятным сценарием, по его мнению, является то, что после выборов каждый "слуга народа" начнет индивидуально искать свою дальнейшую перспективу.

"Плюс внешнее влияние - мы знаем, из каких групп состоит "Слуга народа", - все это может привести к распаду монобольшинства. То есть, это приводит к тому, что вероятность досрочных парламентских выборов после местных выборов резко возрастет. Но, судя по всему, президенту Зеленскому придется искать уже другой политический проект, думать, что делать с обломками его партии", - считает Золотарев.

Что касается отставки правительства, по мнению эксперта, такой сценарий является наиболее вероятным только после местных выборов.

Напомним, Андрей Золотарев прогнозирует крах украинской экономики из-за карантина: "власть перегнула палку".

Ранее Politeka сообщала, что Зеленскому посоветовали стратегию перед началом местных выборов: "Заканчивайте готовить себе...".

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