В связи с противоэпидемическими мерами грядущие местные выборы в Украине будут непохожими на предыдущие
Как именно будет проходить голосование с учетом всех важных изменений, сообщили на сайте Кабмина - правительство разработало Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, передает Politeka.net.
В документе говорится о том, что всех, кто заходит в помещения для голосования или в помещения избирательных комиссий, будут опрашивать на предмет наличия симптомов респираторных заболеваний, а также будет проводиться температурный скрининг.
Помещения оборудуют антисептиками для рук, урнами для сбора использованных средств индивидуальной защиты, специальной мебелью, подлежащей дезинфекции.
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По поводу последнего, протирание дверных ручек, поручней, сидений и прочего будет проводиться не реже одного раза в 2 часа, а влажная уборка помещения - не реже одного раза в 4 часа.
И члены избирательной комиссии, и сами избиратели должны будут находиться в защитных масках или респираторах, а также придерживаться дистанции друг от друга в 1 метр.
Кроме того, украинцам не рекомендуют брать с собой на выборы детей, а также пользоваться личными ручками.
Отдельно в документе рассматривается следующий вопрос: избиратели, которые находятся на самоизоляции, будут голосовать по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).
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