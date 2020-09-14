Как будут голосовать украинцы в новых условиях

В связи с противоэпидемическими мерами грядущие местные выборы в Украине будут непохожими на предыдущие

Как именно будет проходить голосование с учетом всех важных изменений, сообщили на сайте Кабмина - правительство разработало Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, передает Politeka.net.

В документе говорится о том, что всех, кто заходит в помещения для голосования или в помещения избирательных комиссий, будут опрашивать на предмет наличия симптомов респираторных заболеваний, а также будет проводиться температурный скрининг.

Помещения оборудуют антисептиками для рук, урнами для сбора использованных средств индивидуальной защиты, специальной мебелью, подлежащей дезинфекции.

По поводу последнего, протирание дверных ручек, поручней, сидений и прочего будет проводиться не реже одного раза в 2 часа, а влажная уборка помещения - не реже одного раза в 4 часа.

И члены избирательной комиссии, и сами избиратели должны будут находиться в защитных масках или респираторах, а также придерживаться дистанции друг от друга в 1 метр.

Кроме того, украинцам не рекомендуют брать с собой на выборы детей, а также пользоваться личными ручками.

Отдельно в документе рассматривается следующий вопрос: избиратели, которые находятся на самоизоляции, будут голосовать по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

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