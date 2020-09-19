Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, який торкнеться всіх кандидатів на місцевих виборах

Як повідомляє Politeka.net, документ опублікували на офіційному сайті Верховної Ради. На найближчі вибори, які мають відбутися 25 жовтня, політикам доведеться реєструватися за новими правилами.

Закон № 884-IX вніс зміни до 222 статті Виборчого кодексу та скасував вимогу надавати довідку про відсутність або наявність судимості для потенційних депутатів місцевих рад. Кандидатам більше не потрібно подавати відповідні довідки, а тільки вказувати, чи притягувалися вони до відповідальності, в автобіографіях.

Варто зазначити, що з такою ініціативою виступили народні депутати від фракції "Голос" Роман Лозінський та Володимир Цабаль.

Раніше представник Центральної виборчої комісії Сергій Постивий заявив, що жителі регіонів, які потрапили в "червону" зону епідемічної небезпеки теж зможуть проголосувати. За його словами, у ЦВК поки немає інформації про можливе перенесення або скасування місцевих виборів на території всієї України або в її окремих областях через карантин. У той же час, заплановане голосування теоретично може зірватися, якщо центральна влада введе надзвичайний стан.

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