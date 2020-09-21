Президенту України Володимиру Зеленському дали важливу раду перед місцевими виборами

Президент України Володимир Зеленський опублікував пост із закликом до своїх соратників. В ньому він закликав "слуг народу" закінчувати відмовлятися від відповідальності, стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого і готувати виправдання на майбутнє.

Заяву президента України прокоментував журналіст Юрій Бутусов на своїй особистій сторінці в Facebook.

Він зазначив, що був щаслий, коли Володимир Зеленський дав об'єктивну оцінку власній команді, але щоб бути до кінця чесним потрібно визнати головне.

"Да, Володимир Олександрович, закінчуйте призначати безвідповідальних людей на посади міністрів, голів силових структур, обласних і районних адміністрацій, і більшості депутатів парламенту. Народ України довірив саме вам абсолютну повноту влади, так що закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє", - написав Бутусов.

При цьому Бутусов додав, що саме результат місцевих виборів буде показником персональної відповідальності президента України Володимира Зеленського за ситуацію у всій Україні.

"Це буде показником вашої персональної відповідальності за ситуацію в країні, соломку підстелити не вдасться",- попередив Бутусов.

Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.

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