Президенту України Володимиру Зеленському дали важливу раду перед місцевими виборами
Президент України Володимир Зеленський опублікував пост із закликом до своїх соратників. В ньому він закликав "слуг народу" закінчувати відмовлятися від відповідальності, стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого і готувати виправдання на майбутнє.
Заяву президента України прокоментував журналіст Юрій Бутусов на своїй особистій сторінці в Facebook.
Він зазначив, що був щаслий, коли Володимир Зеленський дав об'єктивну оцінку власній команді, але щоб бути до кінця чесним потрібно визнати головне.
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"Да, Володимир Олександрович, закінчуйте призначати безвідповідальних людей на посади міністрів, голів силових структур, обласних і районних адміністрацій, і більшості депутатів парламенту. Народ України довірив саме вам абсолютну повноту влади, так що закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє", - написав Бутусов.
При цьому Бутусов додав, що саме результат місцевих виборів буде показником персональної відповідальності президента України Володимира Зеленського за ситуацію у всій Україні.
"Це буде показником вашої персональної відповідальності за ситуацію в країні, соломку підстелити не вдасться",- попередив Бутусов.
Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.
Як повідомляла Politeka, інспекція регіонів України вилізла Зеленському боком.
Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.