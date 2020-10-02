В отчетах ОБСЕ война на Донбассе подается как "внутренний конфликт с внешним вмешательством"

Об этом сказал политический эксперт Руслан Бортник в интервью Politeka-online, комментируя скандал вокруг высказываний бывшего члена ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

Он подчеркнул, что то, что за финансированием и вооружением так называемых "ДНР" и "ЛНР" стоит Россия, это факт.

"Надо это признавать, это очевидный факт. Но в то же время мы понимаем, что основная масса воюющих, по выводам нашей же Службы безопасности Украины, 90% - это бывшие граждане Украины", - сказал он.

Поэтому, по мнению Бортника, неправильно считать конфликт на Донбассе вторжением или оккупацией России.

"Это конфликт с внешним вмешательством, корни которого изначально были внутренними", - считает эксперт.

Использовать термин "российско-украинская война", по мнению Бортника, не просто некорректно, а даже опасно. Во всех официальных украинских документах, по его словам, говорится о российской агрессии и "о чем угодно", но только не о войне.

Эксперт считает, что если Украина будет использовать термин "война", Россия это может воспринять как ее объявление со стороны нашего государства.

При этом выход из нормандского процесса, по словам Бортника, не обязательно будет означать начало войны, однако это является своеобразным инструментом давления.

"Россия скажет: "Ну ок, хорошо, война так война. Украина объявила нам войну, поэтому вы вынуждены воевать с Украиной, потому что она на нас напала". Понимаете, как можно вывернуть эту логику?"- подытожил эксперт.

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