Украинский политолог Вадим Карасев прокомментировал появление новой партии «пленок Деркача»

В своем блоге Карасев указал на один интересный аспект, на который мало кто обращает внимание. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Если анализировать сам факт этих пленок, а не их коррупционное или другое содержание, то политический режим, который в Украине функционировал с 2014 по 2019 год, это фактически режим Порошенко-Байдена, такой кондоминиум американцев и тогдашней украинской власти. И разоблачение Деркача и тех, кто участвовал в подготовке этих разоблачений… тут фактический главное не обвинение в коррупции, а это попытка серьезного, где-то мягкого, где-то более жесткого, где-то через коррупционное разоблачение, демонтажа политического режима Байдена-Порошенко, который становился и укрепился в течении 2014-2019 годов», - заявил эксперт.

Карасев добавил, что с этим политическим режимом приходится иметь дело и Зеленскому с его командой.

«Зеленский в 2019 году получил полномочия, но получил ли он власть? Можно ли сказать, что это политический режим Зеленского?», - отметил политолог.

По его словам, «пленки Деркача» направлены частично и на то, чтобы Зеленский получил не только полномочия, но и власть.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.