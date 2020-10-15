Политолог сообщил о рамках, которые должны быть соблюдены

На следующей неделе депутаты Верховной Рады должны поднять вопрос о штрафах для украинцев до 51 тысячи гривен

Штрафовать планируется за нарушения карантинных ограничений, например, за ненадевания масок. В планах совершать денежные взыскания не с нарушителя, а с бизнеса. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Политолог Валентин Гладких объяснил для "Politeka On-line", что все усиления карантинных ограничений власти должны вводить только законным способом.

В частности, ограничения должны быть в рамках предоставленных полномочий ведомств.

Также сейчас важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

По мнению эксперта, тема эпидемии в Украине после проведения местных выборов станет меньше политизированной. Как отметил Гладких, один из основных мотивов просто исчезнет для достижения электоральных целей. Однако, стоит помнить, что китайский вирус существует и никуда эта проблема не пропадет, пока не найдут пути ее решения.

"Мне хотелось бы, чтобы мы осознавали: есть то, что должна сделать Всемирная организация здоровья; есть то, что должны сделать ученые... есть то, что должно сделать государство, введя какие-то ограничения и поддержку для категорий населения, находящихся в группе риска; но есть то, что может сделать каждый из нас самостоятельно", - сообщил эксперт.

Напомним, Валентин Гладких объяснил, какая роль отведена Украине в выборах президента США.

"Если политики Украины волевыми усилиями и по собственному желанию выражают поддержку кому-то из кандидатов, то таких политиков ждет предусмотренное наказание", - объяснил политолог, намекая на уголовное наказание.

Напомним, Гладких объяснил рвение Клитиной в большую политику.

Как сообщала Politeka, Гладких раскрыл, как Россия использует "штамп пропаганды" против Украины.

Также Politeka писала, что Гладких назвал главную причину досрочных выборов в Раду.