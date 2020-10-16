Украинские политики заняли наиболее дальновидную позицию, колеблясь, кого поддерживать на выборах в США - Трампа или Байдена

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Politeka-online.

"Позиция сомневаться - наиболее дальновидная политика. Лучше сидеть и ничего не делать в этой ситуации. Это тот редкий случай, когда лучше помолчать и подождать, когда дым рассеется", - отметил политик.

По его мнению, разница в опросах, обнародованных американскими социологами, ни о чем не говорит. Пономарев пояснил, что у США нет никакого смысла выяснять общенациональную популярность кандидата, потому что в Америке другая система выборов - по штатам, через коллегию выборщиков.

Кроме того, по словам политика, даже если обращать внимание на данные соцопросов, то можно вспомнить результаты исследований, когда в избирательной гонке принимали участие Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Разница в процентах тогда была еще большей - Клинтон якобы "обходила" Трампа, однако результаты выборов оказались обратными.

Именно поэтому, по мнению Пономарева, украинским политикам пока что нет смысла выражать поддержку кому-то из кандидатов.

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