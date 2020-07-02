Американський президент Дональд Трамп прийняв рішення про часткове виведення військ США з Німеччини

Про це заявив представник Пентагону Джонатан Хоффман, пише censor.net

Найближчим часом тисячі американських військових будуть виведені з території Німеччини і передислоковані.

В цілому, президент планує вивести понад 9000 військовослужбовців для стримування Росії.

Хоффман пояснив, що таке рішення є сигналом для Росії, і воно допоможе поліпшити стратегічну гнучкість і оперативну гнучкість американців на території Європи.

У той же час представник Пентагону зазначив, що остаточне рішення ще буде обговорюватися на засіданнях комітетів у справах збройних сил. Крім того, американська сторона планує провести консультації з державами, що входять в НАТО.

Раніше ми писали, що США виступили з пропозицією до НАТО підтримати Україну, щоб уникнути агресії РФ.

За їх словами, російська агресія може вийти за межі України і перекинуться на інші країни.

"Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується тільки України", – йдеться у матеріалі.

Експерти впевнені, що план дій щодо вступу в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим.

"НАТО має підтримувати партнерів в регіоні Чорного моря – Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їх економічний розвиток", – йдеться у статті.

Варто відзначити, що посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час недавньої відеоконференції заявив, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не виключає можливість вступу в Альянс.

У свою чергу, генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що проведення засідання комісії Україна — НАТО поки не можливо.

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