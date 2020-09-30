А ви на чиєму боці?

Кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах

Свої виступи політики почали зі взаємних звинувачень і образ. Трамп "напав" на Байдена і перебивав його, коли він відповідав на питання, повідомляє CNN. (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Байден звик до атак Трампа і назвав чинного президента США клоуном і "найгіршим президентом в Америці".

Відповідаючи на питання, чому американці повинні за нього голосувати, а не за Трампа, Байден заявив:

"Він щеня Путіна. Він відмовляється говорити Путіну про винагороду за голови американських солдатів. Він зробив країну більш "хворою, бідною, розділеною і жорстокою ".

Байден стверджує, що, будучи віце-президентом США, під час спілкування з Путіним дав йому зрозуміти: США "нічого не візьмуть з його рук".



Дебати були розділені на шість тем, але багатьом було важко знайти будь-яку ясність щодо позицій, оскільки вони переросли в крики, злобу і перехресні розмови, що часом робило неможливим простежити за тим, що говорив кожен з них.

Крім того, після перших 20 хвилин дебатів віце-президент США Джо Байден, який балотується на пост президента країни від Демократичної партії, попросив свого конкурента-чинного президента США Дональда Трампа "заткнутися".



Зокрема, ведучий запитав, чи розглядає Байден варіант розширення складу суду або філібастера. Байден почав відповідати, але Трамп його кілька разів перебив.

"Він не хоче відповідати", - сказав Трамп.

"Ти заткнешся, чувак?.. Це так недоречно",- роздратовано відповів Байден.

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