Наладив сотрудничество с Великобританией, Украина получила мощного союзника

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и телеведущий Олесь Доний в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В Украины есть интерес для усиления своих геополитических позиций, а Великобритания одна из тех стран, которая может и умеет отстаивать свои интересы в отношениях с РФ, не поддаваясь давлении как Франция и Германия. Именно поэтому еще шесть лет назад эксперты говорили, что для нас выгодней привлечь для переговорного процесса с Россией именно Великобританию", - подчеркнул журналист.

По его словам, возвращение к сотрудничеству с Британией позитивно скажется на будущем Уркаины.

"Великая Британия мощный политический и экономический игрок. Для нас это выгодно, но это не спонсорская помощь.

Ранее з амглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква озвучил мнение, что подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов. Теперь у Украины есть шанс защитить свое море от вторжения России.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.



