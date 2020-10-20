Во фракция "Слуга народа" входят или представители старой власти или соросята
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга в эфире Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Новые, "зеленые" ("Слуга народа" - ред.), это просто фуфел какой-то. Знаете, это как маску одели на старые сраки. Вы прекрасно знаете, что все они либо любовницы, либо соросята, или дети, или племянники (старой власти - ред.)", -
Эксперт уверен, что за годы независимости Украины в Раде ничего не изменилось.
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"Просто посмотрите на фамилии и вы поймете, что вся фракция Зеленского - это старые дупы и соросята. Это все то же самое, просто у старых олигархов и политической камсы успели родиться внуки, дети и появится любовницы. Вот этот весь конгломерат мы наблюдаем в Раде. Единственное, что их может спасти - это пожар, знаете, как на складе. Чтобы не отвечать в суде за то, что все 30 лет они грабили страну нужно сжечь этот склад", - эмоционально подытожил политолог.
Напомним, ранее слуги народа резко передумали ехать на Донбасс.
Ранее Politeka писала, что Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.