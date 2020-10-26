Во время местных выборов в Украине не обошлось без скандалов

В частности, Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия вмешалась в процесс местных выборов путем прямой агитации венгерских чиновников за Партию венгров Украины.

Как сообщает Politeka.net, этот скандал прокомментировал политолог Валентин Гладких для "Politeka On-line" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт отметил, что пока известно лишь об агитации, но за это не существует жесткого наказания. Если же Служба безопасности Украины обнаружит реальные доказательства - можно будет говорить о вмешательстве в местные выборы и уголовной ответственности.



"Это напоминает историю, когда Германия обвиняла Эрдогана в агитации турков, живущих на территории Берлина. Но агитация это агитация, только нам решать прислушиваться к мнению агитатора или нет. Но иная история, если из чужой страны финансируют какую-то политическую силу. Вот в том случае, если СБУ установит, что венгерская партия финансировалась из Венгрии - то это можно называть вмешательством во внутренние дела Украины, что грозит уголовной ответственностью", - объясняет политолог.

Напомним, что МИД Украины уточнил - неприемлемые подсказки венгерскими чиновниками украинским избирателям не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать. Какая именно реакция последует, пока не уточняется.

Напомним, Гладких объяснил рвение Клитиной в большую политику.

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