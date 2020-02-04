Сам експерт у це не вірить

Для позачергових виборів у Верховної Ради немає жодних підстав



Такою думкою в інтерв'ю Politeka online поділився політолог Валентин Гладких. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами позачергових виборів восени 2020 року очікувати не варто.

"Я повністю виключаю такий сценарій. Для цього я не бачу ніяких формальних підстав. Формальними підставами може стати розвал коаліції і нездатність протягом 30 днів створення нової. На сьогодні у нас є монобільшість і якщо частину депутатів виключити, то зайдуть нові (мажоритарники - ред.)", - зазначив він.

За словами експерта, той факт, що у монобільшості не буде вистачати голосів, ще не означає, що вона розвалилася.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для розпуску Верховної Ради у 2020 році немає підстав, оскільки український парламент має імунітет на рік і цілком справляється зі своїми завданнями.



Також варто відзначити, що помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив, що вибори на Донбасі мають відбутися вже у жовтні 2020 року.

«Сподіваюся, що ми зробимо кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими законами пройшли по всій території України (і на Донбасі – ред.)», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Разумков не витримав і здав реальні зарплати слуг народу.

Як писала Politeka, несподіваний кадр з Ради ошелешив українців, мережа вирує.

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